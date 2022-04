Kvůli mimoděložnímu těhotenství jí říkali, že možná nebude moct mít děti, nyní je britská hvězdička v očekávání

Charlotte Crosby Profimedia.cz

Loni v srpnu se rozešla s Liamem Beaumontem a brzy nato začal vztah s jejím aktuálním partnerem Jakem Ankersem. V dojemném videu televizní hvězda oznámila, že čeká miminko.

„A je to tady, moment, který jsem nevěřila, že někdy zažiji, je tady. Nemohu být šťastnější a jsem ráda, že to s vámi mohu sdílet. Čekám miminko,“ napsala k videu, kde její otec pronesl, že ji nikdy neviděl tak šťastnou jako nyní s Jakem.

Charlotte si před pár lety, ještě ve vztahu s přítelem ze stejné reality show Garym Beadlem, prošla mimoděložním těhotenstvím, kdy skončila v nemocnici. Ač několik dní zažívala velké bolesti a krvácení, přičítala to pouze silné menstruaci a nervovému vypětí kvůli focení a natáčení DVD. Bohužel jí tehdy praskl vejcovod a hrozila otrava krve. Doktoři ji upozornili, že možná nastane problém s dalším otěhotněním.

Naštěstí se jí s Jakem otěhotnět podařilo, a jak naznačila na sociálních sítích, už delší dobu cítí, že je to ten pravý, což značí i fakt, že poprvé nesdílí žádné fotky ze vztahu, jako tomu bývalo dříve. „Užívám si to, že někoho poznávám a zamilovávám se do něj za zavřenými dveřmi, kde mi lidé nepodsouvají své názory,“ uvedla v jednom ze svých videí na YouTube. ■