Poplačte si s Jennifer Lopez: Zpěvačka popsala, jak proběhly zásnuby s Benem Affleckem

Jennifer Lopez a Ben Affleck se podruhé zasnoubili. Profimedia.cz

Poprvé herec zpěvačce navlékl prsten před necelými dvaceti lety, ke svatbě ale nakonec nedošlo a začátkem roku 2004 zásnuby odvolali.

Zpěvačka nyní popsala, jak čerstvá žádost o ruku proběhla. Byla to podle ní ta „nejromantičtější chvíle“.

„Bylo to v sobotu večer, když jsem byla na svém nejoblíbenějším místě na světě, ve vaně plné pěny. Má láska poklekla a požádala mě o ruku. Vůbec jsem to nečekala, jen jsem se mu dívala do očí, smála se a plakala a snažila se pochopit, že se to po dvaceti letech znovu děje,“ uvedla zpěvačka, která dojetím oněměla.

„Zeptal se mě, jestli to znamená „ano“. Řekla jsem ‚ANO, jistě že to znamená ano‘.“

Žádost dle slov zpěvačky nebyla nikterak honosná, přesto pro ni byla tou nejromantičtější, jakou si mohla představit. „Poklidná sobota, doma, a dva lidé, kteří si slibují stát při sobě. Dva šťastlivci, kteří dostali druhou šanci na pravou lásku.“

Vztah Lopez a Affleck obnovili v květnu 2021, krátce po zpěvaččině rozchodu s Alexem Rodriguezem. ■