Kde je průhledný vršek a náplasti přes bradavky? Rapperka Sharlota tentokrát zvolila reflexní vestu

Sharlota Frantinová na týdnu módy. Super.cz

V minulosti Sharlota vynesla na akci mnohem odvážnější modely. Poprvé přišla v síťovaném topu, pod kterým prosvítalo poprsí s přelepenými bradavkami.

„První ročníky pro mě byly náročné, nevěděla jsem, jak to funguje. Lidi si mě oťukávali a poznávali mě. V průběhu let si na mou přítomnost zvykli a pochopili, oč jde,“ směje se Sharlota a jedním dechem dodává: „Je fajn, že se koná taková událost, kde se člověk může ponořit do své fantazie a lidi se můžou navzájem inspirovat.“

Rapperka má za sebou navrhování vlastní módní kapsule pro internetový e-shop s oblečením. Ptali jsme se tedy, jestli netouží na týdnu módy sama jednou představit něco většího. „Do budoucna, za mnoho let, by to byla věc, která by mě bavila. Třeba se mi poštěstí a budou se tady procházet nějaké blázniviny,“ usmívá se hudebnice. ■