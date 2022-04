Záletný doktor z Ordinace obdivoval módní trendy: Outfit si nechal schválit od manželky, známé modelky

Lukáš Hejlík Super.cz

Šestiletého Vojtu móda zatím nenadchla. „On tomu říká mód. A prý se loni pěkně nudil,“ smál se Hejlík, který sám má zkušenosti s módním focením a jeho žena Veronika, za svobodna Fašinová, se řadu let úspěšně živila jako modelka v Paříži i Londýně. Proto si od ní Lukáš nechal schválit outfit, tenisky, černé kalhoty a černobílý svetr.

Umělecké nadání prý Vojta příliš neprojevuje. „Je sice tvárný, ale zatím má asi jako každé dítě představu, že se bude živit jako programátor her,“ krčil rameny herec a gurmán.

Zdálo se nám, že to je Lukášovi snad i trošku líto. „Nejsem za to rád. Tak třeba se to ještě změní, uvidíme,“ dodal Hejlík, kterého diváci znají mj. z Ordinace v růžové zahradě, kam se po pěti letech opět vrátil v roli záletného lékaře Jáchyma Kaliny. ■