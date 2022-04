Bývalá kolegyně Mareše slaví 41. narozeniny: Rodinu má v Rusku i na Krymu. Situace nám rve srdce, říká

Lucie Černá, dříve Šilhánová Super.cz

Bývalá kolegyně Leoše Mareše (45) a Patrika Hezuckého (52) v úterý oslavila 41. narozeniny. Moderátorka Lucie Černá, známější pod svým dívčím jménem Šilhánová, přijímala gratulace už den předem na řízené degustaci, jen alkohol vynechala, od pondělí do středy má totiž ranní vysílání na Frekvenci 1 a vstává před čtvrtou ráno, protože navíc do Prahy dojíždí z Poděbrad.

"Už před rokem jsem nazula páté gumy, ale musím říct, že to není zas tak hrozné, jak si lidé mohou myslet. Jsem naprosto spokojená, jak v práci, tak doma. A nehodlám nic měnit, pokud ta iniciativa nevzejde ze strany manžela anebo zaměstnavatele," míní maminka čtyřleté Johanky, která vedle rádia začala od ledna pracovat také pro web Novinky.cz, kde moderuje podcast Dobojováno s legendami českého sportu. "Baví mě potkávat lidi, kteří toho ve sportovním životě hrozně moc dokázali," svěřila se.

Novinkami ze svého života pravidelně zásobuje svoje fanoušky na sociálních sítích. Proto jsme také věděli, že Lucii do rodiny přibyli další dva čtyřnozí členové. "Všechny naše mazlíčky máme z útulku. Teď máme dva nové vlčáky, fenka je z Ukrajiny a pes z Ruska," nedělá Lucie rozdíly mezi opuštěnými psy ze znepřátelených zemí.

"Tím, že mám polovinu rodiny z Ruska a zbytek, který se sem nepřestěhoval, teď žije na Krymu, tak nám celá ta situace rve srdce. Nedokážu se na to dívat a nedokážu si to představit, protože jsem na tom místě nikdy nebyla a nejsem, tak nemám představu, co se tam v reálu děje. Je to těžké, ale snažíme se pomáhat aspoň tímhle způsobem," uzavřela. ■