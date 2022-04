V covidu přibral a pětihodinové divadelní zkoušky ho bolí: Karel Heřmánek ml. se těší, až vyběhá kila na jevišti

Karel Heřmánek mladší Super.cz

„Jsme šťastní, že se k tomu po skoro čtvrt roce vracíme, ale zároveň to trochu bolí, protože něco se vytratilo, něco se zapomnělo,“ svěřil Super.cz po několikahodinové zkoušce před prvním představením Karel Heřmánek.

Na fyzický zápřah nebyl v posledních týdnech zvyklý a podepsalo se to i na jeho kondici. „Po té pauze je to šílené, ale je to i kvůli covidové pauze. Člověk cítí, že přibral a musí se sebou zase začít něco dělat,“ říká. Kolik kilo přibral ale netuší. „Upřímně jsem se nevážil, ale podle zrcadla myslím, že tam něco přibylo.“

Zrušená představení, měnící se opatření, odpovědnost za herce, to všechno nesl principál divadla během covidu těžce, stejně tak jeho žena a herečka Nikol Kouklová (32), která se s ním o divadlo stará po mnoha stránkách. Řeší spolu pracovní starosti, potkávají se na jednom jevišti a potom i doma. Umí oddělit práci a soukromí?

„Jednoduché to není, musíme si říct nahlas: Stop, teď konec práce, teď se jdeme dívat na film, nebo ven. Ale stejně se i pak k těm tématům ohledně práce a divadla člověk stočí, těžko se z toho utíká,“ krčí rameny Heřmánek.

Baterky pak dobíjí každý po svém, Karel například skrz hraní počítačových her, a společně vyráží na výlety. „Do virtuálního světa taky ještě někdy rád uteču. Chodíme na procházky s pejskem a výletujeme. Rád jezdím po Čechách a když je větší mezera, tak se rádi vypravíme ven, třeba i za divadlem. Před dvěma měsíci jsme byli načerpat inspiraci v Londýně,“ dodává herec. ■