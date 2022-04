Zdraví mu po operaci srdce slouží, ale s prací je to horší: Zpěvák se na konkurz Bídníků nenaučil text a pořádně to slízl

Bohouš Josef Super.cz

"Je fakt, že se poprvé ucházím o to tady účinkovat. V Bídnících je krásná role Javerta, tak jsem si říkal, že bych to zkusil," vysvětlil. Protože jsme rozhovor vedli ještě předtím, než vkročil na jeviště, zadoufali jsme i za něj, že se pečlivě připravil, protože producent je přísný. "Tak připravoval jsem se, ale bohužel ten text neumím nazpaměť," přiznal zpěvák, který si tím pádem logicky vyslechl poznámky, jak je nevhodné zpívat z papíru, když se nahrávky zpěvu včetně videa posílají ke schvalování do Londýna.

Pokud jde o jeho další pracovní aktivity, nadšením z toho, že by se vraceli diváci, zrovna nezářil. "Není to žádná sláva, lidi celkem ztratili zájem kupovat lístky v předprodeji. Soukromá divadla strádají, ze tří představení se hraje jenom jedno. Je to špatné," svěřil Bohouš Josef, který má s režisérem Zdeňkem Zelenkou připravené dva autorské muzikály, ale s jejich uvedením vyčkává. V našem videu jsme probrali i jeho pěvecká vystoupení a dostali jsme se samozřejmě i ke zpěvákovu zdraví.

Po problémech se srdcem se naštěstí cítí dobře. "Zdravíčko funguje. Snažím se dodržovat zdravý životní styl a hodně chodím. V březnu jsem dokonce nachodil 365 kilometrů, což je jeden za každý den v roce," spočítal. ■