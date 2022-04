Kamera jí přidává víc než jiným: Jsem tlustší o 15 kilo než normálně, děsí se Miluška Bittnerová

Miluše Bittnerová Super.cz

Když jsme herečku Miluši Bittnerovou (44) po delším čase potkali na kosmetickém veletrhu, hned jsme jí skládali komplimenty, jak krásně zhubla. Vyvedla nás ale z omylu. " To jste mě totiž viděli jen v televizi. Zatímco jiným přidává kamera 6 kilo, mně někdy až patnáct, " děsí se při pohledu sama na sebe na obrazovce Miluška.

"Prostě to tak je, musím mít pořád nějaké extrémy. Naposledy mi říkal jeden taxikář, že ve skutečnosti vypadám mnohem líp, a ještě dodal, že je to smůla u herečky. V divadle to naštěstí neplatí," dodala Miluška, že ji díky tomuto jevu neustále někdo chválí, jak na sobě zamakala.

Do divadla už se po pandemii Miluška vrátila a pochvaluje si i účast diváků. "Naštěstí docela chodí, máme i hodně zájezdů a hrajeme ostošest," svěřila. Pro dceru Betynku kvůli pracovnímu vytížení zatím ale chůvu nepotřebuje.

"Náročnější je, když mám ty pozdní návraty, třeba z Moravy ve tři hodiny po půlnoci, a Betynka v sedm ráno vstává a zavelí. To jsem předtím nemusela. Ale s manželem to zatím zvládáme sami ve dvou, i když se někdy doslova střídáme ve dveřích. Tak uvidíme, jak to s námi bude dál," krčila rameny s tím, že spánkový deficit ovšem zanechává stopy na její pleti, o kterou se musí extrémně starat. ■