Zemřela Tlustá dáma z Texaského masakru motorovou pilou: Ve své nejslavnější roli vyděsila miliony diváků

Kathy Lamkin (vlevo) v Texaském masakru motorovou pilou Profimedia.cz

Ve věku 74 let a po krátké nemoci zemřela herečka Kathy Lamkin. Oznámila to agentura McAlister Talent, pod kterou působila. Kathy se vepsala divákům do paměti díky filmům Texaský masakr motorovou pilou (2003) a jeho pokračování Texaský masakr motorovou pilou: Počátek (2006), kde ztvárnila hrůzu nahánějící Tlustou dámu u čaje, nebo Tahle země není pro starý (2007).