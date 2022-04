Šest měsíců po smrti Žbirky má hudebníkova žena stále pocit jeho přítomnosti: Mám pocit, že mě Meky stále úkoluje

Meky s ní stále zůstává díky svému odkazu. Super.cz

„Jelikož pracuji na všech věcech, které měl Meky rozpracované, což je album či Tribute koncerty plánované na podzim, tak je Meky stále se mnou. De facto mám pocit, že mě stále úkoluje,“ uvedla s nehraným úsměvem Kateřina Žbirková na tiskové konferenci připravovaného festivalu Metronome. Právě na zmíněné hudební akci bude mít její syn David českou premiéru se svým hudebním projektem Sunnbrella.

Bývalá novinářka a pravá ruka zesnulé československé hudební legendy se zatím nedostala do fáze, kdy by se musela psychicky smiřovat s manželovým definitivním odchodem. „Co když..., to uvidíme. Zatím neví, jak to bude,“ krčí rameny sympatická blondýnka, pro kterou je a dlouho bude manžel přítomen v podobě zanechané tvorby. „Máme naplánovaný program na další dva roky včetně výstavy o Mekym, včetně reedic a koncertů. Co bude potom, uvidíme,“ dodává Kateřina Žbirková. ■