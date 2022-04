7 měsíců po porodu je jako proutek! Gabriela Soukalová je zase na své váze. Takhle jí to sekne

Gabriela Soukalová Super.cz

"Dokud to člověk nezažije, vůbec neví, co ho čeká. Jak náročná úloha to je. Možná moje éra ve vrcholovém sportu byla proti tomu chvílemi jednoduchá. Malá poslední týdny moc nespí, začínají zoubky, ale rozhodně je to prostě nejvíc, co jsem kdy zažila. Je to nádherný, moc si to užívám," řekla Super.cz Soukalová.

Pomáhá jí její partner Miloš Kadeřábek. "Můj partner je skvělý rodič, hodně mi pomáhá, docela se i vyspím," upřesnila Gabriela, která vypadá skvěle. A jak sama říká, výborně se ve svém těle i cítí.

"O žádné hubnutí jsem se vůbec nesnažila, nedělala jsem si starosti, přišlo to samo. Možná klidný přístup a to, že na sebe člověk nemá velké nároky, je daleko efektivnější. Aniž bych chtěla, tak se postava vrátila. Jsem ráda, že to tak je. Každé kilo dole je příjemné, lépe se v tom funguje, ale nepatřím mezi holky, které by lpěly na tom oblékat jen velikost S," vysvětlila moderátorka pořadu ShowTime na Playboy párty. Sama titulní stranu pánského časopisu v minulosti ozdobila.

"Mám o pár kilo víc, než když jsem závodila, ale cítím se v té váze lépe," uzavřela. ■