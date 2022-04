Po třicítce hraje svůdnice a užívá si je: Takhle Míša Tomešová vypadá po pětihodinové zkoušce

Michaela Tomešová Super.cz

„Slečna sekretářka Adélka to bude rozjíždět na více frontách, diváci se mají na co těšit,“ prozradila Super.cz s šibalským úsměvem. „Sally je svůdná, ale ve skutečnosti strašně křehká, vůbec si nevěří. Je to emočně rozbitý člověk a ta svůdnost je vlastně taková zástěrka,“ vypráví o své muzikálové roli Míša.

Postupem času a s přibývajícím věkem se začínají měnit i její nabídky rolí, za což je ráda. Nyní si dokáže užít i svůdnice. „Je mi v tom dobře, přece jenom už mi bylo 30, takže jsem se dostala do nějakého věku, kdy to víc chápu, dokážu tu roli rozebrat. Sally má velkou škálu emocí, přes vztek, hysterii, smutek, radost.... I drogy tam hrají roli. Je to pro mě velká škála možností, jak to hrát,“ vysvětluje.

Před loňskou premiérou Cabaretu si přivodila nepříjemný úraz. Po covidové pauze se muzikál vrací před diváky a zkoušky už naštěstí probíhají bez větších problémů. „Takhle vypadám po pětihodinové zkoušce,“ smála se Míša, jen co slezla z jeviště.

„Máme tam lehkou akrobacii na houpačkách, před půl rokem jsem si vykloubila lopatku, protože to na nás bylo už fyzicky náročné. Snažila jsem se v pauze udržet v kondici a neusnout na vavřínech. Je pravda, že se zadýchávám, ale čekala jsem to horší,“ dodává s úsměvem Míša Tomešová. ■