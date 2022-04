Jedna z nejkrásnějších Češek slaví 16 let vztahu: Má dvě děti, ale žádost o ruku nikde! Teď to vzala do svých rukou

Tereza Fajksová Super.cz

"Nenápadně jsem to zase naznačila, označila jsem prsteníček levé ruky, budeme spolu šestnáct let. Poletíme po několika letech dokonce sami bez dětí na dovolenou do Říma. Tak třeba tam poklekne. Dostal to na Vánoce, tak uvidíme. Víc to naznačit už snad nejde," řekla Super.cz Fajksová na Českém plese, kam vyrazila s kamarádkou. Partner hlídal jejich děti.

"Říkala jsem mu, že bych se chtěla vdávat v období, kdy nemám ještě prsa na pupku. Ráda bych se vdávala mladá, a ne o holi," dodala Fajksová se smíchem. ■