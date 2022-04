Další průhledný model! Na bílé šaty odhalující tělo si tentokrát troufla slavná country zpěvačka

LeAnn Rimes Profimedia.cz

Na průhledné šaty to chce dávku odvahy, a té se dostává i zpěvačce LeAnn Rimes (39). V krásném modelu se ukázala na předávání country ocenění CMT Music Awards v Nashvillu.

LeAnn se na červeném koberci prošla v průsvitných bílých šatech od libanonského návrháře Georgese Chakry. Pod průhlednou bílou látkou bylo schované perličkami zdobené body. Stejně ozdobený byl i zajímavě střižený výstřih šatů.

Zpěvačku si čeští hudební posluchači mohou pamatovat díky baladě How Do I Live nebo písni Can’t Fight The Moongligt, jež byla ústřední písní k filmu Divoké kočky z roku 2000.

Na předávání cen dorazila bez doprovodu svého manžela, herce Eddieho Cibriana. S tím se potkala na natáčení filmu Nora Roberts: Polární záře v roce 2009.

Ač v té době byli oba v manželském svazku, jejich aférka vedla k rozvodu u obou párů, a v roce 2011 se vzali. Společné děti nemají, ale Eddie do svazku přivedl své dva syny z prvního manželství. ■