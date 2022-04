Láska se sexy makléřkou mu jen kvete: Petr Vágner s novou partnerkou plánuje vyrazit i na trať

Petr Vágner s partnerkou Silvií Foto: archiv P.Vágnera

Oporou mu byla při absolvování tři sta šedesát kilometrů dlouhého ultramaratonu na trase ze Šumavy do Prahy a vyrazila s moderátorem i na Triathlon North Africa Ironman, který probíhal na Sahaře. Takhle oddanou partnerku má opravdu málokdo.

„Závod byl pro mě obrovský zážitek a také to, že nás stále hlídal ozbrojený doprovod se samopaly. Prý kvůli naší bezpečnosti, protože v Alžíru na turisty nejsou moc zvyklí,“ svěřil se nám moderátor, který cestu využil i k odpočinku a poznání nové země.

„Navštívili jsme památky a přijali pozvání našeho průvodce k němu domů na kávu a čaj. Takže jsme vlastně začali relaxovat a užívat volna až po příletu z Alžíru do Egypta. I když musím přiznat, že takové to válení na lehátku u moře to úplně nebylo. Ani jeden z nás neumíme odpočívat, takže jsme každé ráno chodili běhat 6 km a plavat,“ řekl nám Vágner, který už se chystá na další závod, a to i se svou partnerkou.

„Teď jsme už oba zpátky v pracovním procesu, ale vím, že mě v létě čekají závody na kole v rámci Prima Cupu a společně s přítelkyní Silvií se pomalu připravujeme na extrémní běžecký Utra Trailový závod „Beskydská B7,“ dodal Petr Vágner. ■