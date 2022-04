První vítěz Survivora! Legendární trenky vynesly milion korun

Tomáš Zástěra a jeho slavné trenky z reality show Survivor TV Nova

Jeho kolegyně z rádia Zorka Hejdová se mu mezitím starala o jeho profily na sociálních sítích, kde už má sympatický moderátor tisíce fanoušků. Zástěra v Survivoru vyhrával jednotlivé soutěže jako na běžícím pásu, a pomáhal tak svému kmeni na ostrově k důležitým výhrám.

To vše zvládal ve svých legendárních oranžových trenkách, které i poté, co musel ze Survivoru odstoupit, plnily nadále svůj účel. Hbitý moderátor totiž uspořádal aukci těchto trenek, které se staly hotovým módním trendem.

Aukce vynesla rovný milion korun a Zástěru tak lze označit za prvního vítěze soutěže. Na dalšího reality show čeká.

Do aukce se zapojil i Leoš Mareš, právě díky němu se částka vyšplhala k milionu. „Vím, že mu nejsou osudy lidí lhostejné, a že pomáhá, kde může. Je vidět, že má velké srdce a dokáže pomoci vždycky, když je potřeba,“ chválil svého kolegu Zástěra.

Peníze pak putovaly k rodině Romana, s nímž se život vůbec nemazlil. Roman přišel o svou milovanou ženu a zůstal sám na tři děti, včetně péče o nejmladší Verunku. Ta trpí achondroplazií, kvůli čemuž je částečně upoutaná na invalidní vozík a zcela závislá na péči druhých. Výtěžek z aukce trenek tak Romanovi a jeho rodině nesmírně pomohl.

Roman díky této částce postaví kuchyň a opraví koupelnu. „Roman i jeho rodina jsou skvělí, je vidět, v jakých podmínkách žijí, co všechno zažili a co mají za sebou. Věřím, že jsme jim pomohli, aby se měli lépe, a že je to startovní bod k tomu, aby se jim už dařilo jenom dobře. Já v to pevně věřím,“ uzavírá Zástěra. ■