Nikdy neměla kratší vlasy! Krásná Veronika Khek Kubařová ostříhala svoji hřívu. Co na to manžel?

Veronika Kubařová Michaela Feuereislová

"Je to poprvé v životě, co je mám takto krátké. Vždycky jsem byla dlouhovláska, vždycky jsem chtěla být dlouhovláska. Teď jsem měla pocit, že potřebuju změnu, že odstřiháváme covidovou dobu, potřebuje to odlehčit," řekla Super.cz na premiéře Veronika.

"Celá ta tíseň, aby už odešla, naopak jaro už si přeju, aby přišlo, aby bylo teplo a lehčeji," upřesnila herečka.

Její manžel, režisér Pavel Khek, byl ze začátku lehce v šoku. "Nejdříve to nebylo přijato nadšeně, ale po pár dnech to manžel schválil a řekl mi, že je to skvělý," dodala Veronika, která ve filmu Vyšehrad hraje svatební koordinátorku, bývalou milenku Laviho, se kterým má syna Richarda. ■