Nejen Lavi se žení: Jakub Štáfek chystá svatbu s touhle krásnou zrzkou, která je matkou jeho dcery

Jakub Štáfek Super.cz

Dlouho očekávaný snímek Vyšehrad Fylm vtrhne ve čtvrtek do kin, ale už pondělní slavnostní premiéra přilákala řadu fanoušků Julia Lavického. Jeho představitel a zároveň spolurežisér Jakub Štáfek (31) účast vystihl jako masakr. Protože chystá s filmem tour po dalších městech, dokonce si pořídil ochranku.

"Není to kvůli tomu, že bych měl na Laviho špatné reakce a bál se. Já mám svědomí čisté. Spíš mají za úkol fanoušky nějak regulovat. Řeknou, že teď už se jim Kuba nemůže věnovat, což je lepší, než když to budu říkat sám," míní Štáfek, který si celovečerním filmem, který vznikal šest let, splnil svůj sen.

Připustil, že řada fanoušků si ho s Lavim ztotožňuje. "Já jsem takový škatulkový herec. Třináct let jsem byl Matěj Jordán (v seriálu Ulice - pozn.), pak se ze mne stal Lavi. Ale věřím, že i díky nehereckým aktivitám už mě začali lidé vnímat jako Jakuba Štáfka," doufá herec.

S tím souvisí i jeho odpověď na otázku, proč si aspoň na premiéru nenechal typické blond Laviho vlasy. "Nechtěl jsem dělat šaška," vysvětlil. S tím si ovšem protiřečilo to, jak se na premiéru oblékl. "Vsadili jsme se s mým spolurežisérem, který se oblékl stejně, koho z nás si dřív spletou s pinglem a pošlou si ho pro panáka," smál se.

Po premiérové tour si dá Jakub Štáfek dlouhou pauzu. "Do podzimu neplánuju dělat nic. Jenom se ožením," splní slib, že si vezme svoji půvabnou zrzavou přítelkyni Dominiku, která mu loni porodila dceru Olivii. Tak monstrózní svatbu, jakou má Lavi ve Vyšehrad Fylmu, ale rozhodně mít nebude. ■