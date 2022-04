Olena Zelenská popsala děsivé probuzení do války: Prezident řekl jedinou větu

Olena Zelenská (archivní foto) Profimedia.cz

Ukrajinská první dáma Olena Zelenská popsala den, kdy do její země vtrhla ruská armáda a rozpoutala válku. Stalo se tak 24. února brzy ráno. „Začalo to,“ byla dle první dámy jediná slova prezidenta Volodymyra Zelenského, než se vydal k vojenským povinnostem.

Prezidentský pár mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní probudily hlasité zvuky, později se ukázalo, že šlo o exploze. Manžela od té doby neviděla, ve spojení jsou po telefonu, řekla Zelenská v rozhovoru pro ukrajinskou Vogue.

Manželé vychovávají sedmnáctiletou dceru a devítiletého syna. „Není potřeba dětem něco vysvětlovat. Vidí všechno, stejně jako jiné děti na Ukrajině. Zcela jistě to není něco, co by měly vidět, ale děti jsou tak upřímné. Nemůžete před nimi něco skrývat,“ míní Zelenská.

Dle jejích slov se ruský prezident Vladimir Putin rozhodl rozdělit lid její země, to je ale u Ukrajinců nemožné, říká. „Když je jeden z nás mučen, znásilněn nebo zabit, cítíme, jako bychom byli všichni mučeni, znásilněni nebo zabiti,“ uvedla s tím, že v touze bránit zemi Ukrajince žene osobní hněv a bolest.

Olena Zelenská je považována za jednu z nejvlivnějších Ukrajinek, s lidmi i v těchto dnech komunikuje alespoň skrze sociální sítě. Spoluobčanům mimo jiné vzkázala, že je pyšná, že s nimi žije v jedné zemi.

