Vnučku hlídá už od tří týdnů po narození: Umím všechno a užívám si to, ale bývám unavená, říká Jitka Sedláčková

Jitka Sedláčková Super.cz

V létě to bude rok, co se herečka Jitka Sedláčková (61) stala poprvé babičkou. Dcerka od syna Filipa dostala krásné jméno Ava Marie a rodině dělá jen samou radost.

„Ten rok byl teda kouzelný. Je moc šikovná, hodně živelná a já se pořád ptám, po kom. Všichni se na mě koukají a říkají: To je divný, že zrovna ty se takhle ptáš,“ směje se v rozhovoru pro Super.cz herečka, kterou můžeme vídat v seriálech Polda nebo ZOO, ale také na prknech Divadla Bez zábradlí. Třeba v úspěšném muzikálu Cabaret, který se po pauze znovu vrací před diváky.

Přes všechny pracovní povinnosti si Jitka Sedláčková s radostí najde čas i na úlohu babičky. „Řekla bych, že jsme k sobě (s vnučkou) našly cestu přes hlídání. Jsem teď zkušená hlídací babička a už umím úplně všechno, takže si to užívám, ale bývám unavená,“ přiznává.

„Je to radost s ní být, opravdu se mi po ní stýská, když s ní nejsem, pořád si prohlížím její fotky a říkám si: To není ani možný, že je to naše holčička,“ rozněžnila se. „Je to fajn. Život pokračuje, a to je to hezký. Vidím v jejích očích trochu sebe,“ dodává na závěr herečka, které se daří nejen po pracovní stránce a v rodinném životě, ale také v lásce. Déle než rok randí s restauratérem Pavlem Töpferem. ■