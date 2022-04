Babička by asi koukala: Misska Eliška Bučková vystupuje s rockovou kapelou

Eliška Bučková Foto: Super.cz/Petr Zapletal

Za sebou má už má i první koncert před diváky. Rodačka ze Strážnice miluje folklór a moravské tradice, není tak divu, že chce prorazit s folk-rockovou kapelou MORAVIANS. „K folklóru jsem byla vedena od malička svojí babičkou, která byla svého času nejznámější folklórní zpěvačkou na Slovácku,“ svěřila se Super.cz Bučková.

„Asi by koukala, kdyby její oblíbené lidové písničky vedle tradičního cimbálu a houslí začaly rockovým sólem elektrické kytary. Ale za mě to má koule, je to tradičně netradiční,“ prozradila nám modelka, která se s kapelou na svůj koncert také stylově oblékla. ■