Nejkrásnější muž planety v seriálu ZOO: Hvězda reklam je další obětí největší mrchy

Martin Gardavský FTV Prima

„Natáčení s Maňasem, tedy Martinem, bylo fajn. Největší radost jsem měla z toho, že vedle mě stojí konečně vysoký chlap a nemusím se moc hrbit,“ směje se Michaela Petřeková a není divu. Gardavský se svými 189 centimetry ostudu rozhodně nedělal.

„Nejsem ostřílený, co se týče herectví, a byl jsem dost nervózní. Snažil jsem se naučit text, abych byl připravený. Tereza Brodská i Míša Petřeková mi moc pomohly a s oběma se mi hrálo opravdu dobře. Samozřejmě jsem měl respekt, ale dalo se to zvládnout,“ prozrazuje Martin Gardavský, který si zahrál koncipienta Jiřího Maňase.

Herectví krasavce, který nám posledně prozradil, že je stále single, vždy lákalo. "Měl jsem i myšlenky na to, že bych zkusil třeba divadlo, protože se mi tam líbí ta volnost, že je to pokaždé úplně jiné. Ale zatím jsem se k tomu neodhodlal, asi bych musel začít hodně odspodu někde u ochotníků," řekl Super.cz Martin.

To, že po boku Michaely najednou stojí jeden z nejkrásnějších mužů, neměla herečka ani potuchy. „Vážně? To jsem netušila. Je to opravdu fajn a skromný kluk. Věděla jsem, že točí nějaké reklamy a podobně. Jinak s ním byla docela legrace a byl připravený. A taky jsem si ho moc neprohlížela, já mám přece oči jen pro svého přítele,“ vysvětlila.

„Myslím, že spousta lidí neví, že jsem kdysi vyhrál soutěž o nejkrásnějšího muže. Je to dlouhá doba a lidi o soutěži asi neměli takové povědomí. Nevadí mi to, nebazíruji na tom. Nic tak zásadního to pro mě nebylo. Byl jsem rád, že se to stalo, ale je to už dlouhá doba,“ uzavřel Martin, který má radost, že se dostal na natáčení. Rád by v práci před kamerou pokračoval a castingům se nebrání. Ostatně se tak dostal i do ZOO. ■