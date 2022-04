Je ráda, že necítí motýlky v břiše. Krásná modelka by prý na vztah nyní neměla čas

Pavlína Němcová je single a prý spokojená. Foto: archiv Botanická zahrada Praha

Čím víc je Pavlína Němcová (50) zaneprázdněná, tím víc si užívá čas strávený v přírodě. „Kdekoli jsem, tak ráda do přírody vyrazím,“ nechala se slyšet topmodelka, kterou jsme potkali na zahájení výstavy Motýli, zaostřeno na detail v Botanické zahradě Praha. „Na tak krásné příležitosti, jako je procházka po botanické zahradě, mi bohužel nezbývá moc času,“ posteskla si modelka.

„Motýli jsou nádherné bytosti. Dýchlo na mě křehko. Byla jsem překvapená, že se ve společnosti těchto živočichů člověk tak hezky zklidní,“ říká Pavlína Němcová.

Nabízela se otázka, jestli kráska aktuálně nemá motýly v břiše, tedy jestli není zamilovaná. „Jsem ráda za to, že motýly v břiše nemám. Jsem spokojená sama se sebou. Konečně jsem našla svůj vnitřní klid. Říkala jsem si, že bych to snad ani nezvládla,“ říká Pavlína Němcová a jedním dechem dodává: „Ona láska ale někdy přichází tehdy, když to člověk ani nechce.“ ■