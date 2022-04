Pavlína Němcová synovi do vztahu se slovenskou přítelkyní nemluví: Každý jsme jiný, říká modelka

Pavlína Němcová není matkou, která by syna ovlivňovala svými názory. Foto: archiv Botanická zahrada Praha

Řadu let měla Pavlína Němcová (50) zapovězený kontakt se synem Alainem. Poté, co o sobě její jediné dítě začalo samo rozhodovat, přestal otec synovi bránit ve styku s matkou a jejich vztahy se výrazně zlepšily.

Sympatický mladík se dokonce natrvalo přestěhoval z Francie do Česka, a jak jsme již psali, našel si zde partnerku. „Zatím to vypadá, že tady syn zůstane. Třeba to bude napořád,“ raduje se Pavlína.

Němcová patří do skupiny rodičů, kteří se dětem příliš nepletou do života. A už vůbec nezasahuje do synova partnerského svazku se slovenskou přítelkyní. „Každý jsme jiný. Myslím si, že nikdy nedělá dobrotu míchat se do vztahů někoho jiného,“ říká kráska.

Když už Pavlína synovi radí, tak snad jen v případě, že se jí zeptá, jaký dárek pro svou dívku zvolit. „Samozřejmě se mě někdy zeptá na názor,“ dodává Pavlína Němcová s úsměvem. ■