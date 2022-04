Kdo je tato sexy zrzečka v průhledných šatech? Vědí o ní Beyoncé, Sia i Katy Perry!

Larsen Thompson Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Lekce tance začala brát už jako čtyřletá, moc ji to ale nebavilo. „Byla jsem jak z divokých vajec a neposlouchala učitele. Byla jsem hrozná žačka,“ říká se smíchem tanečnice, modelka a herečka Larsen Thompson (21), jejíž kariéru pomohla nakopnout samotná Beyoncé.

Když Larsen ve svých devíti letech viděla dokument s tanečnicí a choreografkou Simrin Player, vše se změnilo. Player v něm totiž svěřila, že tanec do svých devíti nebrala vážně. „Mně je taky devět, chci být jako ona a dělat to, co dělá ona,“ řekla si tehdy.

A skutečně si šla za svým. „Brala jsem to velmi vážně, trénovala třicet hodin týdně a chodila na tolik lekcí, na kolik jsem jen zvládla,“ popisuje Larsen své začátky.

Průlom v její kariéře nastal, když spolu s kolegyní Taylor Hatalou začaly natáčet taneční videa na slavné písně. Jednou z nich byla i Run The World od Beyoncé, která pak klip dívek sdílela. Dočkal se milionů zhlédnutí, stal se virálním a z nich se přes noc staly hvězdy.

Dnes už má jednadvacetiletá zrzka na kontě spoustu zajímavých spoluprací. Objevila se v klipech Katy Perry, Sie či Pink a oblíbená je i jako modelka, kampaně fotila mj. pro Chanel, Tommyho Hilfigera nebo Maybelline. Mimořádně úspěšná je také na Instagramu, kde má necelých 700 tisíc sledujících. ■