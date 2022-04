Rozparky až k rozkroku, výstřih téměř k pupíku. Kateřina Průšová byla na Českém plese hodně odvážná

Kateřina Průšová Super.cz

"Myslím si, že drží vše, jak má. Dnes žádné faux pas nebude," řekla Super.cz Průšová, která oblékla model světové značky Pinko.

Modelku na ples doprovodil kamarád, stylista Martin Gruntorád. Střevíce ale na tanečním parketu neprotancovala. "Do tanečních jsem nechodila a nejsem úplně taneční typ. Polku a valčík umím, ale dnes to pojímám spíš poklidně. Mám tu přátele, bude to o povídání a příjemném večeru bez stresu," upřesnila modelka, která minulý týden oslavila dvacet let v českém šoubyznysu.

"Je to obrovská nostalgie. Jsem ráda, že jsem to zažila. Miss České republiky jen fenomén a jsem ráda, že jsem součástí historie," dodala Průšová, která je stále v perfektní formě.

"Modeling dělám přes dvacet let. Některé ženy se stárnutím bojují, nedávají to. Já to mám myslím v hlavě srovnané, chci stárnout přirozeně, zdravě věkem proplouvám bez úprav," uzavřela. ■