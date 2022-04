Hateři se pustili do Khloé Kardashian kvůli čtyřleté dcerce: Starejte se o svoje děti, vzkazuje televizní hvězda

Khloé Kardashian s dcerou True, sestrou Kim a matkou Kris Jenner Profimedia.cz

Když to není vzhled, jsou to třeba mateřské schopnosti. Zdá se, že trollové si na Khloé Kardashian (37) vždycky něco najdou. Poté, co se objevila na premiéře vlastní reality show Kardashianovi s dcerou True v náručí, začali ji kritizovat, že dívenku nosí až příliš a zachází s ní jako s miminkem. A Khloé se neubránila reakci.