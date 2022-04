Ale, ale… Milovník výrazně mladších žen Pacino (81) nezahálí: Této brunetce je 28 let, okouzlila i Jaggera!

Al Pacino a Noor Alfallah při odchodu z restaurace Profimedia.cz

Legendární herec Al Pacino (81) byl vždy milovníkem žen a platí to i nadále. Naposledy se psalo o jeho vztahu s izraelskou herečkou Meital Dohan (42), ten skončil už před dvěma lety. Předtím byl víc než deset let s herečkou Lucilou Sole (45).

Nyní hvězdu filmu Zjizvená tvář vyfotili s ještě výrazně mladším doprovodem, při odchodu z večeře v losangeleské restauraci jej zvěčnili s osmadvacetiletou televizní producentkou Noor Alfallah.

Ta byla v minulosti ve vztahu s rockerem Mickem Jaggerem (skončil v roce 2017), spojovali ji také s Clintem Eastwoodem. K tomu však uvedla, že byli pouze přátelé.

„Nezáleží mi na věkovém rozdílu. Srdce nevidí, řídí se tím, co cítí. Byl to můj první vážný vztah a užila jsem si to,“ uvedla Alfallah v roce 2019 ke vztahu s Jaggerem v magazínu OK! Tehdy také prozradila, že je Jagger ve skvělé kondici. „Je mnohem víc fit, než jsem já. Velmi obdivuji jeho disciplínu.“

Kromě již zmíněných žen byl Pacino v minulosti spojován s Diane Keaton, Kathleen Quinlan nebo Lyndall Hobbs. Ze vztahu s Beverly D´Angelo má jednadvacetiletá dvojčata, do vztahu s hereckou koučkou Jan Tarrant se narodila dcera Julie (32). Herec se nikdy neoženil. ■