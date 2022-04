Eva Decastelo je na plavkovou sezónu připravená: Dole má 7 kilo a je se svou figurou spokojená

Eva Decastelo Super.cz

„Teď je to nečekané, blíží se léto a já mám prakticky ideální váhu. Pomohla mi ketodieta a shodila jsem 7 kilo, už ji nedržím, ale pomáhám si na zájezdech, abych nevyžírala v noci benzínky, byla jsem šílená, byla jsem schopná sníst třeba 4 nanuky,“ svěřila se Super.cz Eva, která se také začala více hýbat.

„Do toho jsem začala intenzivně plavat a trochu cvičit,“ řekla nám Decastelo, která se stále věnuje i svému oblíbenému otužování. „Pokračuji v tom, protože mě to hezky vyklidňuje, je to zadarmo a můžete to dělat v jakémkoli počasí. Zuzanka se mnou začala chodit, ale náš nejstarší Eliáš začal chodit pravidelně a oceňuji, že toho šel a je frajer,“ dodala moderátorka. ■