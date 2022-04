Vypadal jsem jak z hororu, uvedl slavný porotce talentových soutěžích o své závislosti na výplních a botoxu

Simon Cowell skončil s výplněmi a botoxem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Simon Cowell je nedílnou součástí talentových soutěží nejen v Británii, ale i v Americe. Jako porotce usedl v soutěžích Pop Idol, Britain’s Got Talent, America’s Got Talent, American Idol a v X Factoru obou zemí. Jeho tvář je tak známá divákům těchto soutěží přes 20 let. Na předávání cen Nickeldeon’s Kid’s Choice Awards v Santa Monice před pár dny ale vypadal trochu jinak.

America’s Got Talent získala cenu, a tak se Simon nechal v zákulisí vyfotit s kolegy z pořadu – Heidi Klum, Sofií Vergarou a Howiem Mandelem. Jeho tvář je ale trochu jiná. Hudební producent se před časem nechal slyšet, že končí s estetickou medicínou, která mu měnila obličej.

„Bylo tu období, kdy jsem zašel opravdu až moc daleko. Viděl jsem své fotky před a vůbec jsem se na nich nepoznával,“ uvedl pro The Sun Simon, který prý vypadal jako z hororového filmu. „Eric (jeho osmiletý syn) dostal hysterický záchvat. To už byla poslední kapka. Teď už nemám v obličeji žádné výplně,“ dodal Cowell.

„V jeden čas jsem si do obličeje nechával píchat kdeco, ale v tuto chvíli je pro mě zásadnější se hlavně zdravě stravovat a pít dostatek vody,“ uvedl nejobávanější porotce talentových soutěží, který za poslední roky výrazně zhubnul.

Za své tvrdé poznámky vůči soutěžícím v oblíbených pořadech byl mnohokrát kritizován. „Hudební svět je brutální. Všem lidem říkám: Nechoďte do toho, protože ta šance, že budete zklamaní, je veliká," řekl upřímně Simon a pokračoval: „Ať už souhlasíte, nebo ne, musíte mít ve svém životě lidi s názorem. Podívejte se na Pierse Morgana, ten má názory a já to miluji. Po každém vysílání nám chodí recenze a já nabádám scenáristy, aby vytahovali jak to negativní, tak i to pozitivní. Myslím, že lidé by se měli naučit mít smysl pro humor, protože ať už jste v jakémkoliv byznyse, budete se potkávat s nepříjemnými lidmi. Musíte se naučit se s tím vypořádat.“ ■