Čeká ji další výzva! Po roli sestry obviněné z vraždy Klára Melíšková zestárne o třicet let

Klára Melíšková je pro roli ochotná udělat hodně. Foto: archiv Botanická zahrada Praha

„Jsem nadšená z toho, jak se to lidí dotklo. Baví mě, že to lidé tak dobře přijali. Každého to zasáhlo jinak. Lidé mi často píšou o jednotlivých scénách. Je zajímavé, že si každý vybírá jinou scénu z určitého důvodu, to mi přijde úžasný,“ rozpovídala se herečka o své roli zdravotní sestry, která byla obviněná z vraždy pacientů.

Sympatickou brunetku teď čeká další herecká výzva. Stejně jako si přála dostat roli zdravotní sestry Hany Kučerové, toužila i po úloze, kde by její postava zestárla. Roli si prý doslova vysnila.

„Toužila jsem po roli, která projde časem, abych měla prostetický make-up. To se mi podařilo ve filmu Amerikánka s postavou ředitelky dětského domova. Ta zestárne o třicet let. Teď mám odtočenou mladou verzi a v létě budu točil situaci, kdy mi je pětasedmdesát let. Na to se moc těším,“ uvedla Klára na zahájení výstavy motýlů v Botanické zahradě Praha.

Ve skutečnosti je Melíšková velmi pohledná a sympatická žena, ve svém povolání se ale nemá problém „zošklivit“. „Mám to naopak ráda. Než bych hrála prvoplánové fešandy, tak mám ráda výzvy,“ vysvětluje Klára Melíšková. ■