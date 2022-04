Ona byla mužem a on ženou: Slavný pár předvedl líbačku na červeném koberci

Gigi Gorgeous a Nats Getty Profimedia.cz

Gigi se proslavila na kanálu Youtube, kde v roce 2013 oznámila svým milionům sledujících, že je transgender. Od té doby několikrát mluvila také o své sexuální orientaci, přičemž až loni ve svém videu napočtvrté došla konečně k rozuzlení.

„Před změnou pohlaví jsem se prohlašovala za homosexuální. Když jsem se proměnila, znovu jsem uvedla, že jsem homosexuální,“ pronesla ve videu Gigi, která se nyní považuje za pansexuální i vzhledem k tomu, že její manžel v loňském roce oznámil, že je transgender a zároveň nebinární. Ač nebinární znamená, že jeho pohlaví není ani ženské ani mužské, chce být oslovován jako on.

„Pořád jsem se hledala a snažila se pro to najít pojmenování. Poté jsem se provdala za osobu stejného pohlaví, která se přeměnila. Právě díky mému manželovi Natsovi se ve mně vše urovnalo. Vždy to ve mně bylo, ale až nyní jsem připravena to s vámi sdílet, protože jsem přišla na to, že do Natse jsem se nezamilovala pro jeho pohlaví, ale pro to, jaká je osobnost. Proto bych ráda oznámila, že jsem pansexuální,“ uvedla ve videu, kde také dodala, že o tomto označení dříve sice slyšela, ale sama se s ním neidentifikovala, až nyní.

Být pansexuální znamená, že se zamilujete do duše člověka, aniž by záleželo na jeho pohlaví. „Když se mi to konečně spojilo, bylo to, jako by najednou vše dávalo smysl.“

Gorgeous nelituje žádného svého oznamovacího videa, kterých bylo několik. „Byla to součást mě, ale doufám, že je to moje poslední oznámení.“

Nats Getty si v loňském roce nechal upravit hruď, což pro něj byla zásadní operace. „Jsem transgender a jsem nebinární. Celý život jsem nesouzněl se svým tělem a operace horní poloviny těla pro mě byla zásadní a svůj nový hrudník miluji,“ uvedl Getty, který tehdy u svého příspěvku uvedl, že svou změnu teprve začíná a zjišťuje, co pro něj bude nejlepší. Společně s Gigi jsou velmi výraznými tvářemi LGBT+ komunity a bojují za ni ve všech směrech. ■