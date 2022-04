Po druhém porodu je štíhlá jako gazela: Moderátorka Iveta Vítová předvedla nebezpečně vysoký rozparek

Iveta Vítová Super.cz

Devět měsíců po druhém porodu je moderátorka Iveta Vítová (38) opět štíhlá jako gazela. Dokonalé křivky předvedla na Českém plese. Jen jsme se trošku obávali, jak v modelu s extrémně vysokým rozparkem zvládne neukázat víc, než by chtěla.

"Sice vypadá nebezpečně, ale je to podchycené, protože je pod tím body. Takže i kdyby bylo něco vidět, tak je to v pořádku," ujistila nás Iveta, které to ve fialkové róbě značky Elisabetta Franchi neuvěřitelně seklo.

O make-up se postarala sama. "Tak snad někde nemám nějaké fleky," věřila Iveta, kterou na ples místo manžela Jaroslava, který měl jiné povinnosti, doprovodil její kadeřník, jenž se jí také postaral o účes.

Moderátorka byla stále lehce opálená z dovolené v Dubaji, kam vyrazila po letech. "Užila jsem si to, bylo krásné počasí, teplé moře, all inclusive, navíc jsem si mohla dát i teplé kafe, díky tomu, že s námi byli i moji rodiče," předala na dovolené některé povinnosti v rámci starostí o malého syna Matěje. ■