Christina Aguilera se napasovala do kožených maxišatů a obličej ozdobila piercingem

Christina Aguilera Profimedia.cz

Ta se vedle dalších osobností, jako byla Megan Fox (35), Paris Hilton (41) či Brie Larson (32), blýskla v zelených kožených kabátošatech, které obepínaly její křivky. Nechyběl ani hluboký výstřih, které si Christina užívá, a dává tak na odiv své velké vnady.

Christina ovšem zvolila i zajímavý doplněk v podobě piercingu přímo na brýlích, které na předávání cen nesundala. Na malém piercingu byla zmenšenina břitvy, jak se můžete podívat níže v galerii.

Zpěvačka, která během své kariéry platila za chameleona, co se stylu týče, se nyní často obléká do kůže či latexu. Už má za sebou období ve stylu Marilyn Monroe, burlesky, drsné striptérky i retro elegance, letos vydala novou desku ve španělštině. Jak se svěřila časopisu Cosmopolitan, líbí se jí změny stylů a podporuje v tom i ostatní ženy: „Doufám, že jsem vydláždila cestu a pomohla nastavit pravidla tomu, že žena může být tou verzí sebe samé, kterou si zrovna vybere, a být na to náležitě pyšná.“ ■