Po rozchodu s italským zubařem krásná Miss zhubla a je stále single: Takhle jí to seklo na plese

Lucie Smatanová

Na Českém plese v něžné pudrově růžové róbě zazářila i někdejší I. vicemiss ČR Lucie Smatanová (36). Krásná modelka je po rozchodu s italským zubařem stále single. Přišla s kamarádkou a chystala se i tančit. "Ovšem jen to, co nám hudba dovolí. Ploužáky to nebudou," smála se.