Herec ze seriálů ZOO a Policie Modrava promluvil o infarktu a workoholismu: Po týdnu na JIP se vrátil rovnou na plac

Dušan Sitek

Herec Dušan Sitek (67) se do hereckého důchodu rozhodně nechystá, naopak. Nabitý pracovní diář mu maximálně vyhovuje. „ Jsem workoholik, já bych nemohl sedět u Vltavy a krmit labutě, takže čím víc práce, tím víc mládnu. Hlavně, když má člověk kolem sebe mladý kolektiv,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz.

Kromě seriálů jej můžeme vídat hned v několika divadlech. „Hraju v Praze v osmi divadlech, v Českých Budějovicích i v Mladé Boleslavi, takže mám ten život rozježděný,“ přiznává herec, kterého jsme zastihli na zkoušce muzikálu Cabaret, který se po covidové pauze vrací na prkna Divadla Bez zábradlí.

Sitek, kterého známe také ze seriálu Policie Modrava a nově z divácky úspěšné ZOO, pracovní maraton loni doběhl a musel si dát nucenou přestávku.

„Mám takové období, kdy si řeknu: Ne, pauza, chvilku odpočívej. Ale to stejně nedodržím, takže pak třeba skončím na JIP s infarktem,“ překvapil nás v rozhovoru. Ovšem ani zdravotní obtíže ho před prací nezastavily. „Byl jsem tam jen týden, musel jsem rychle ze špitálu odejít, protože týden na to jsem začínal točit ZOO,“ vypráví.

Odmítnout roli nepřipadalo v úvahu. „To ne, to by mě přeobsadili, a to bych byl strašně smutný, kdybych neměl takovou krásnou práci v zoologické zahradě,“ říká s šibalským úsměvem.

Ve své rodině má naštěstí lékařský dohled. „Já mám velkou výhodu, že manželka je lékařka. Dlouhou dobu dělala v Baťově nemocnici ve Zlíně na ARU, takže léčila všechny kolegy z divadla, až na mě,“ směje se.

„Když jsem měl tu srdeční příhodu, tak v podstatě nevěděla, co se mnou má dělat. Byla tam dcerunka, která zavolala sanitku a odvezla mě,“ vysvětluje herec a dodává: „Díky bohu mám doma klid a pohodu, to je skvělé.“ ■