Zpěvák kapely Slza se nebojí zalovit v šatníku přítelkyně modelky: Tento výstřih by ale neprošel

Natálie Kotková Michaela Feuereislová

„Celá kolekce se mi moc líbila. Tvorba Michaela Kováčika je přesně můj styl. Člověk často vídá na přehlídkách nenositelné umění, ale tyto věci jsou extravagantní, ale nositelné,“ pěla chválu na kolekci s názvem Story Telling blondýnka.

Kotková měla na sobě model ze zmíněné kolekce v oversize a unisex provedení. Tento oblek by si klidně mohl dovolit obléknout i její partner, zpěvák Petr Lexa. Půjčují si někdy oblečení?

„Ano, tohle by si mohl klidně vzít na sebe, jen by si musel vzít pod sako jiný podklad. Tento výstřih by neprošel,“ smála se Natálka.

„Petr si chtěl jednou půjčit moje sako. Nakonec se ale neodvážil. Ale detaily a doplňky si někdy půjčuje,“ říká Natálka, která si s partnerem notuje, i co se týká velikostí. „Nosím oversize oblečení. A když si to vezme on, tak mu to sedí akorát,“ dodala s úsměvem Kotková. ■