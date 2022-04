Poprvé od porodu vyrazila česká topmodleka do společnosti. Podle její štíhlé postavy byste netipovali, že před měsícem rodila

Zuzana Stránská vypadá skvěle. Super.cz

„Nezdržím se dlouho. Za chvíli běžím domů, protože budu muset kojit,“ uvedla s úsměvem Zuzana a jedním dechem dodala: „Nechtěla jsem si to nechat ujít. Miluji fashion week, ráda se oblékám a těšila jsem se, že uvidím přátele.“

Narození první dcery předcházel čas strávený v nemocnici, druhé dítě přišlo na svět přirozenou cestou a ve správný čas. „Byla jsem zrovna na kontrole u mého pana doktora a zrovna to na mě přišlo. Byla jsem ráda, že se to takto povedlo, protože hrozilo, že porodím velmi rychle a nestihnu dojet do porodnice. Byla jsem tak aspoň v těch nejlepších rukou,“ vzpomínala na narození druhého potomka topmodelka. „Byla jsem šťastná, že jsem porodila v termínu a miminko jsem donosila.“ ■