Rybář Jakub Vágner se pochlubil svou malou rybářkou: Novopečený otec popsal její příchod na svět

Jakub Vágner je čerstvý otec. Michaela Feuereislová

„Všichni kolem mě už měli alespoň jedno dítě. Snad jen Jarda Jágr se zdržel déle než já. Každý vám řekne: „Jen počkej, změní ti to život.“ zatím nemohu posoudit. I když dnes mohu trochu soudit,“ svěřil se Jakub, který se pochlubil fotografií, na které ho jeho dcerka drží za prst.

„V životě jsem viděl opravdu krásná místa. Procestoval jsem v podstatě celý svět a zažil kouzelné chvíle, které se nedají popsat slovy. Nejkrásnější západy slunce, přátelství s lidmi vzdálených národů či kmenů a pestrý život ve všech jeho podobách. Ale pak vidíte svou ženu, jak křičí bolestí, aby přivedla na svět úplně nový život," popsal na sociální síti hrdý novopečený otec.

„Můžete slyšet tisíce příběhů, ale najednou je to realita a je to pěkně drsné. Možná jsi ten nejtvrdší chlap, ale do očí se ti derou slzy. Chtěl byste své ženě pomoci v bolestech, ale nemůžete,“ napsal Vágner, s tím, že nikdo nemá čekat porod jako z amerického filmu.

„Je to krev, pot a výkřiky, které jste ještě nezažili. Nepředstavitelná porce emocí, která je pro chlapa jako diváka děsivá, ale zároveň krásná. Pak uslyšíte křik dítěte, pláč vaší ženy a zrodí se váš celoživotní otisk. Moment, který se nedá popsat. To se musí zažít. Vše, co jsem viděl a zažil, najednou dostává zcela nový rozměr. Vlastně to asi ještě nechápu. Jsem táta a mám dceru,“ svěřil se Jakub Vágner, který je na svou ženu Claudii hrdý. „Moje největší hrdinka Claudia mi dala malou rybářku Kayu,“ dodal. ■