Nahotu jí zablokovali na sociálních sítích: Hanka Kynychová tedy přišla ukázat odhalená ňadra na ples!

Hanka Kynychová Super.cz

"Jsou to tři roky, co jsme nemohli ukázat, jak nám to sluší, a byli jsme zavření doma a tělo skryté v županech a teplácích. Tak jsem ráda, že jsme mohli konečně někam jít a podívat se, jak kdo vypadá," mínila Hanka, která se s výběrem róby radila se stylistou. "Mě je v tom dobře. To ať posoudí ostatní, jestli jsme to zvolili správně anebo ne," krčila rameny.

Probrali jsme i zmiňované odstraněné odvážné snímky na sociálních sítích. "Já to stejně nechápu, vždyť mi to tam tak slušelo. A víte, co jsem říkala? Je ti tolik, kolik mi je. V neděli oslavím 54. narozeniny. A říkám: Holky, pojďte se i v tomhle věku nazdobit, pojďte do toho! Po padesátce je to trošku víc práce, ale když to pak vyklidíte a vyladíte, tak si ten život dalších sto let můžeme užít," uzavřela. ■