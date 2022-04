Prsa jí vypadávala z dekoltu: S výstřihem do pasu se Aneta Vignerová nebála ani tančit

Aneta Vignerová a Petr Kolečko Super.cz

"Já jsem velmi odvážná díky Michalovi a doufám, že to bude mít úspěch," věřila Aneta, kterou doprovodil partner, scenárista Petr Kolečko (38), který se svým typickým humorem tvrdil, že se na společný tanec těší už od léta.

Snažili jsme se probrat to, že šaty vynesla dvakrát za sebou v jeden den, což je rozhodně plusový bod v rámci udržitelnosti, kdy se stalo trendem modely při společenských příležitostech opakovat, jako to udělala například Jitka Čvančarová (44) se svojí karlovarskou modrou róbou.

Ale v rozhovoru to sklouzlo spíš na udržení ňader v dekoltu. "Já sázím na to, že vystupuje Helenka Vondráčková a náš tanec bude Dlouhá noc. Takové to skákání. Všechno to bude skákat. A myslím, že to bude ideální track na tu dnešní legraci," dodal Petr Kolečko. ■