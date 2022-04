Slzy, policie a pak klika! Daniela Šinkorová zažila na Sardinii krušnou chvilku

Daniela Šinkorová je milovnicí motorek. Foto: Jan Altner

O Daniele Šinkorová (49) se moc neví, že je milovnicí motorek. Herečka a zpěvačka, která nyní působí v novém souboru divadla Metro, zavítala do Brna na Motovíkend a rozpovídala se o své vášni.

Učila se na Simsonu, a přestože sedlala i větší mašiny, dodnes je věrná skútrům. Její skútr však patří mezi ty silnější, je to Honda SH 300. Svojí vahou si nezadá s klasickou motorkou, a tak nám Daniela prozradila, že s ním v začátcích zažila pár krušných okamžiků. Bylo to na Sardinii.

„Neuměla jsem tou dobou skútr zaparkovat, protože je těžký, a když vám spadne, není snadné ho zvednout. Nejhorší pro mě bylo parkování do kopce. Tehdy se to zrovna sešlo, ztratila jsem se na Sardinii, už se stmívalo a ukazatele nebyly úplně jasné. Na silnicích zrovna nikdo nebyl a já potřebovala zaparkovat skútr a volat manželovi. Bylo to z kopce, skútr spadl a já jej nemohla zvednout,“ vyprávěla herečka.

Také přiznala, že tou dobou ještě neměla řidičák, a proto když u ní po čase zastavila s nabídkou pomoci kolemjedoucí Italka, vyvinula maximální snahu, aby jí ukázala, že nic nepotřebuje. V tu chvíli zmobilizovala síly a díky adrenalinu těžký skútr prostě zázrakem sama zvedla. Paní odjela, ale za chvíli se herečka rozbrečela, protože skútr znovu spadl. A co čert nechtěl, zastavila u ní hlídka policie.

Adrenalin opět zapůsobil, Daniela skútr zvedla, odjela na něm, a ještě strážníkům zamávala. „Krve by se ve mně nedořezal, neměla jsem doklady a vůbec nevím, co bych tehdy dělala,“ dodala s úsměvem herečka. ■