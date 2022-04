Hrozilo, že jí odletí prsa do strany. Aneta Vignerová i tak v odvážném modelu zariskovala

Aneta Vignerová v odvážném modelu Michaela Feuereislová

Zatímco všechny modelky šly přehlídku s obvyklým drsným výrazem, bývalá královna krásy se nemohla na mole ubránit úsměvu. Bylo vidět, že si momenty na improvizovaném mole v prostorách bývalých pražských jatek užívá. „Pracovala jsem po dvou letech s Míšou. Souznila jsem s módou. Užívala jsem si každý moment. Bylo to skvělé,“ uvedla Vignerová.

Kráska se v minulosti nikdy nebránila vynést velmi výrazné modely. I tentokrát hrozilo, že v černých košilových šatech vykoukne z hlubokého propínacího výstřihu poprsí. „Hrozilo, že mi odletí prsa do strany. Rozhodli jsme se, že nebudeme nic podlepovat. Ten model byl koncipovaný takto volně a nechtěla jsem to měnit,“ říká Aneta Vignerová a jedním dechem dodává: „Prostě jsem to riskla.“ ■