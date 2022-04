Bývalka Felixe Slováčka mladšího předvedla obří dekolt: S tímhle fešákem herečka už tři roky randí

Michaela Zemánková a Petr Semerád Profimedia.cz

Chybět samozřejmě nemohl režisér Karel Janák, jehož manželka je nejen principálkou divadla, ale jednu z menších rolí také ztvárnila. "Původně jsem to neměla v úmyslu, byla to spíš shoda okolností. Chtěla jsem si dát volno, ale přesvědčil mě režisér Lukáš Burian, kdo by prý měl hrát ředitelku, když ne já," řekla Super.cz Romana Goščíková, která na afterpárty po premiéře vyvětrala pořádně odhalené šaty.

Trumfla ji ale herečka Michaela Zemánková, která přišla zatleskat svému příteli, herci Petrovi Semerádovi. I tenhle fešák, s nímž se sblížila po rozchodu s Felixem Slováčkem mladším, se kterým má syna Rafaela, v komedii hrál.

Chybět nemohl samozřejmě ani manžel Jany Bernáškové (41), scenárista Rudolf Merkner a také její krásná dcera Justína. A podívat se přišla i řada dalších známých tváří. Jak to komu slušelo, se podívejte v naší fotogalerii. ■