Eva Burešová o obavách v těhotenstvi: Bolí mě záda, mám zvláštní nálady a strach. Poprvé jsem byla bezstarostnější

"Je fakt, že tyhle volné věci si oblékám už čtyři roky, jako bych se na to připravovala. Ale není to vidět po ránu, zato večer mám pocit, jako bych čekala čtyřčata. Cítím se dobře, mám jenom ty klasické potíže, že mě trošku bolí záda. A mám takové zvláštní nálady. Ale to už možná bylo před těhotenstvím," svěřila.

S Nathanielem prý probíhalo těhotenství pohodověji. "Byla to větší paráda. I tím, že se všechno vědělo dřív, to bylo takové uvolněnější, lepší možnost si to prožít. Teď mám mnohem větší strach. Na všechno jsem opatrnější," přiznala Eva, která to, že čeká miminko s přítelem, kuchařem Přemkem Forejtem dlouho tajila.

"Poprvé jsem hrála Čas růží ještě v šestém měsíci a Máří Magdalénu v Jesus Christ Superstar dokonce v osmém. Teď už bych si na něco takového netroufla. Včera jsem zrovna točila jednu show, kde jsem měla velkou choreografii, ale nakonec jsme ji museli omezit, protože jsem se v tomhle stavu bála hopsat," vysvětlila Eva, se kterou jsme si povídali i o tom, jak bude pokračovat v seriálu ZOO jako Viky, o talentech jejího syna Nathánka nebo právě o dětském projektu, u kterého jsme se sešli. Více se dozvíte v našem videu. ■