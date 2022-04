V pondělí jde pod kudlu: Miloš Pokorný bude mít druhou umělou kyčel. A vrátí se někdy Těžkej Pokondr?

Miloš Pokorný Super.cz

Ten si sice bude muset dát pauzu v rádiu, ale dlouhá prý nebude. "Je výhoda, že se dá vysílat z domova, takže máme s Expresem takový projekt, že až budu po operaci, připraví mi doma takové malé studio a já bych chtěl po nějakých dvou nebo třech týdnech vysílat z bytu," vysvětlil nám po předávání cen Dětský čin roku, jejichž je patronem.

Protože se mnoha lidem stýská po písničkách Těžkého Pokondru, chtěli jsme od Pokorného také vědět, zda se už doopravdy s bývalým kolegou Romanem Ondráčkem nedají dohromady. Aspoň pro nějaký speciální projekt, eventuelně dobře placenou akci.

"Vím, že se říká: Nikdy neříkej nikdy. Ale mám pocit, že moje pěvecká kariéra se uzavřela. Pokondr byl unikátní projekt postavený na tom, že jsme to dělali s Romanem. Absolutně si nedokážu ani nechci představit, že bych do toho vkročil znovu. Ten fór byl v tom, že jsme to dělali spolu, dlouho a úspěšně. A myslím, že to je věc, která se nedá a nemá opakovat," míní.

Vlastní hudební tvorbu ale úplně nevylučuje. "Neříkám, že kdybych měl já nápad na něco, ale teď opravdu nevím na co, že bych už nikdy neudělal písničku. Třeba někdy jo. Ale fór v duchu Pokondrů jsme vyčerpali. Bylo to fajn a bylo toho akorát," uzavřel. ■