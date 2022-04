Nikdy neříkej nikdy! Tahle potetovaná brunetka tvrdila, že se nesvlékne, a už pomalu odhazuje svršky

Denisa Gudelj Michaela Feuereislová

Do teď se předváděla jen v sexy prádélku, nyní bude muset dolů i to. Sexy potetovaná brunetka Denisa Gudelj se stala historicky první vítězkou soutěže Hledáme Playmate. Devětadvacetiletá kráska, která dělá ring girl při závodech MMA, ozdobí červnovou titulní stranu časopisu Playboy a poprvé se bude svlékat.

"Moc se na focení těším, bude to pro mě určitě velký zážitek," prozradila po svém triumfu Denisa. A to ještě loni tvrdila, že svlečenou ji nikdy nikdo neuvidí a je prý velmi stydlivá. "Nikdy bych neukázala prsa a víc. To patří do soukromí," řekla v rozhovoru před rokem.

Dlouho jí ale přesvědčení nevydrželo a nyní už pomalu shazuje svršky. Coby Playmate nejspíš předvede víc než jen pózování ve spodním prádle.

Denisa byla jednoznačně nejpotetovanější finalistkou soutěže. Má blízko k bojovým sportům, sama má dokonce YouTube kanál, kde bojovníky zpovídá, a věnuje se klasickému boxu. V porotě, která ji zvolila za vítězku, zasedli Jan Kopečný, Gabriela Soukalová, DJ Lucca, Dominika Myslivcová nebo zápasník MMA Patrik Kincl. ■