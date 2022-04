Hvězda Ordinace v netradiční roli. 165 cm vysoká Šoposká dostala možnost předvádět se skutečnými modelkami

Šoposká šla přehlídku Chatty, která se konala v působivém prostoru pražské Kunsthalle. Foto: Matěj Třešňák/Chatty Prague

Návrhářské duo Chatty ji oslovilo k předvádění jejich poslední autorské kolekce. „Když jsem tu nabídku dostala, tak jsem se nejdřív smála, že to je dobrý vtip a jestli ví o mých 165 centimetrech. Pak jsem se lekla, že to holkám zkazím, ale Anička mě uklidnila slovy, že chodit přece umím. No a pak mě přemohla zvědavost, že bych to chtěla zkusit,“ svěřila se Super.cz hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Předvádění na mole si prý užila. „Bylo mi ctí. Byla to pro mě výjimečná událost, moc jsem si to užila. Děkuji holkám za tenhle zážitek,“ uvedla sympatická kráska, která prý nijak netrénovala chůzi po mole. Prostě skočila do vody a musela plavat.

„Anička s Radkou pojaly přehlídku tak, že namixovali modelky s ženami jiných profesí, různých velikostí i věkových kategorií, právě tak, aby vynikla osobnost každé z nás. Což mi přišlo jako skvělá myšlenka. Jejich věci si může dovolit každá žena, i když nemá míry modelky. Jako třeba já,“ řekla Marika, kterou prý v hledišti povzbuzovala spousta známých a kamarádů.

Zatím má prý Šoposká jen jeden kousek z tvorby značky Chatty, ale hodlá to napravit. „Myslím, že po téhle kolekci se můj šatník určitě rozroste. Já sleduji holky z Chatty dlouho a miluju jejich tvorbu.

Nosila bych od nich všechno.“

Herečka se po svém modelingovém debutu vrací opět ke své původní profesi. „Z přehlídkového mola rovnou pistoli za kalhoty. Čeká mě teď natáčení nového detektivního seriálu pro Českou televizi a moc se těším. Hrát vyšetřovatelku jsem si přála dlouho. Hlavně můj starší syn je nadšený, že máma bude mít bouchačku,“ dodala se smíchem v hlase Marika Šoposká. ■