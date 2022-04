Slavná komedie vznikala v temných časech. Jak zatčení kolegyně rozrušilo Oldřicha Nového?

Oldřich Nový zářil v komedii Valentin Dobrotivý Foto: Prima Max

Film do temných časů

Režisér Martin Frič (✝66) a scenárista Karel Steklý (✝83) přidali v roce 1942 do své společné filmografie právě tuto veselohru, na jejíž atmosféře se nijak neodrazila hrůzná realita heydrichiády. Film měl premiéru 31. července 1942, jen několik týdnů po atentátu na Reinharda Heydricha, a jeho hrdina Valentin Plavec, přezdívaný Dobrotivý, se stal spolehlivým průvodcem temnými časy.

Jak již bylo napsáno výše, hlavního partu se ujal Oldřich Nový, jeho snoubenku Helenku ztvárnila Hana Vítová (✝73) a do rolí vykutálených kolegů Bejšovce a Voborníka, kteří se postarali o nehezký kanadský žertík, byli obsazeni Ladislav Pešek (✝79) a Eman Fiala (✝71).

Na chybu se přišlo až ve střižně

S natáčením Valentina Dobrotivého se pojí jeden smutný příběh. Režisér Otakar Vávra (✝100) točil souběžně svůj film Přijdu hned, v jehož průběhu gestapo zatklo (a později nechalo popravit) herečku Annu Letenskou (✝38). Tragický osud talentované kolegyně zasáhl do práce všech ostatních filmařů.

Den po jejím zatčení pracoval Martin Frič na scéně odchodu Valentina Plavce do úřadu. Oldřich Nový byl stejně jako všichni členové štábu rozrušen zprávami o Letenské a při snímání scény se sice převlékl, ale zapomněl se přezout, a do úřadu odešel v bačkorách. Na tuto chybu se přišlo až později ve střižně, ale z provozních důvodů už nešla přetočit. I když scéna v podstatě logicky do děje zapadá (a pozorní diváci si jí jistě všimnou), její vznik měl zcela jiný podtext.

Fešák z Vysokého Mýta

Jak známo, Valentin v domnění, že vyhrál milion korun, rozhazuje peníze, které mají našetřené s Helenkou. Koupí proto i automobil, který nechá přestříkat a upravit na míru. A je to opravdu fešácké autíčko – Aero 50 Dynamik byl malosériový, na zakázku vyráběný vůz ze slavné vysokomýtské Carrosserie Sodomka.

Z původních asi devíti kusů vyrobených mezi lety 1939–1941 jsou dnes k vidění už pouze dva. Jeden až v daleké Kalifornii a druhý ve vysokomýtském Muzeu českého karosářství.

Zničená krása

Valentin Dobrotivý bydlel v Praze na Malé Straně poblíž Kampy, konkrétně v dnešní Všehrdově ulici v domě číslo 6. Jedna scéna filmu se točila v Roztokách u Prahy v hotelu Sakura, který byl postaven v japanizujícím stylu ve 20. letech minulého století. Jeho někdejší krásu a eleganci můžeme obdivovat už jen v tomto filmu. Půvabná stavba, která následně sloužila i jako nemocnice, byla pozdějšími necitlivými zásahy bohužel znehodnocena. ■