Lucie Bílá slavila 56. narozeniny v sexy modelu a neskutečné kondici: Gratuloval jí i expřítel s novou partnerkou

Lucie Bílá Super.cz

Že je jí už šestapadesát, by nikdo neřekl. Lucie Bílá (56) oslavila narozeniny tak, jak to má nejraději. V plném divadelním sále při premiéře muzikálu Láska je láska.. V sexy kostýmu od Michaely Horáčkové Hořejší vypadala lépe, než když zamlada zpívala svůj první známý song Neposlušné tenisky.

"To bych prosila. Když se podívám na svoje fotky z té doby, tak jsem docela ráda, že jsem se měla z čeho vyvíjet," smála se zpěvačka, která má i lepší postavu než ve dvaceti. "Když mám vedle sebe takhle vrcholového sportovce, tak mi to samozřejmě nedá a makám taky. Ale nepotřebuju k tomu činky, to mi moc nesluší. Nechodím ani do posilovny, protože mi tam nedělají dobře ta zrcadla. Ale mám doma bazén, kde si zaplavu, a takové holčičí stroje," upřesnila.

"Nejlepší oslava pro mě je, když se podívám do toho plného sálu a mám kolem sebe kamarády i na jevišti. To se slaví samo. Užívám si, že jsem dala dohromady fantastické kolegy, ty nejlepší z nejlepších," míní. "Mám nádherný pocit, nikdy jsem nezažila lepší premiérové publikum. Bude se mi hezky spát," dodala.

Na premiéře se sešla spousta hostů a gratulantů. Nechyběl ani Luciin bývalý přítel Petr Makovička s novou partnerkou. Kdo do Divadla Lucie Bílé přišel, se můžete podívat v naší fotogalerii. ■